The Normandie Red Bike 2025 Le Havre

vendredi 5 septembre 2025.

The Normandie Red Bike 2025

50 Chemin de la Clairière Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-07

2025-09-05

La Redbike de retour au Havre pour une deuxième édition !

La Redbike c’est un événement haut en couleurs qui mélange sur trois jours concerts, tatouages, motos, voitures anciennes ou encore foodtrucks et artisans locaux.

À l’occasion de la deuxième édition qui aura lieu du 5 au 7 septembre prochain, Margot a rencontré Seth et Alix, organisateurs de l’événement. Ils nous parlent plus en détail de ce que l’on pourra retrouver sur place et nous donne envie de nous y rendre.

Horaires du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025

– Vendredi 16h30 02h00

– Samedi 10h00 02h00

– Dimanche 10h00 19h00 .

50 Chemin de la Clairière Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie redbikeevent@gmail.com

English : The Normandie Red Bike 2025

