The Offline en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

The Offline en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Va62e5021aa7

POUR LES FANS DE Forever Pavot, L’Éclair & François de Roubaix

THE OFFLINE

Le multi-instrumentiste et producteur hambourgeois The Offline poursuit son exploration sonore dans un univers cinématographique, mêlant surf, psychédélique et hip-hop sur son deuxième album, « La grande évasion ».

Prévu pour le vendredi 28 novembre chez DeepMatter Records, l’album était à l’origine conçu comme un concept album de science-fiction des années 70 sur un vaisseau spatial s’aventurant dans l’espace lointain, mais il a évolué vers quelque chose de plus intime tout en restant tout aussi expansif. Si les thèmes interstellaires restent présents dans l’esprit, la musique retrace plutôt un autre type de voyage, ancré dans la mémoire, la photographie, les lieux et le voyage intérieur.

The Offline (alias Felix Müller) a vu le jour lorsque Felix a parcouru la côte atlantique du sud de la France avec son appareil photo argentique, immortalisant la vie à la plage sur pellicule. De retour dans sa ville natale de Hambourg, il s’est mis à écrire des chansons pour accompagner ses images. Son premier EP, « En Clair-Obscur », capturait l’essence de son voyage et l’ambiance d’une bande-son estivale décontractée.

Son album suivant, « La couleur de la mer », l’a vu créer sa propre bande originale pour un film qui n’a pas encore été réalisé, avant que »Les Cigales » ne reflète le mysticisme de Marseille. Sa musique a reçu le soutien de BBCR6, Jazz FM, Somewhere Soul, Rinse FM, Radio FIP, NTS et bien d’autres.

ÉCOUTER

https://theoffline.bandcamp.com/music

REGARDER

https://shorturl.at/zkrTP

AIMER

https://www.instagram.com/thisistheoffline/

———————————

Jeudi 9 Avril 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 19.06€ / 22€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 Bis rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist 2025 : https://t.ly/zRmWR

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 19.06 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo