THE OFFSPRING – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

THE OFFSPRING Début : 2025-11-08 à 19:00. Tarif : – euros.

The OffspringSUPERCHARGEDTrois ans après Let The Bad Times Roll, The Offspring est de retour avec SUPERCHARGED, le onzième album de la formation punk-pop californienne. Enregistrés entre Maui, Vancouver et le home-studio du groupe à Huntington Beach, au sud de Los Angeles, sous la conduite du légendaire producteur Bob Rock (Metallica, Mötley Crüe, The Cult), ses dix nouveaux titres sont à compter parmi les plus survoltés du quatuor réunissant le chanteur et guitariste rythmique Dexter Holland, le guitariste lead Noodles, le bassiste Todd Morse, le batteur Brandon Pertzborn et le percussionniste Jonah Nimoy. « Nous voulions que cet album soit rempli d’énergie pure, du début à la fin. C’est pour cette raison que nous l’avons baptisé SUPERCHARGED », précise Dexter Holland. « Dans ce disque, nous parlons de nos plus grandes aspirations et de nos combats les plus profonds, tout en célébrant les vies que nous menons et en décrivant la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. »Scandés par Dexter Holland et propulsés par les riffs bubble-gum de Noodles, « Truth in Fiction », « Hanging By a Thread » », et « Make It All Right », le premier extrait de SUPERCHARGED, renouent avec « You’re Gonna Go Far Kid » et « Pretty Fly (For a White Guy) », les irrésistibles hits d’un des groupes les plus populaires du revival punk-rock avec plus de 45 millions d’albums écoulés à travers depuis sa création. Un nouveau coup d’éclat pour The Offspring, qui fête ses 40 ans en 2024 !6 places par commande

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92