THE OPERA LOCOS – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor

THE OPERA LOCOS Début : 2025-10-12 à 17:00. Tarif : – euros.

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE PRÉSENTE : THE OPERA LOCOSDIMANCHE 12 OCTOBRE – 17HTHE OPERA LOCOSUn opéra déjanté pour toute la famille !Voici un récital qui ne se déroule pas comme prévu. La faute à ces cinq artistes lyriques, les fameux Locos, talentueux et excentriques, dont la particularité est de ne communiquer qu’en chantant… La soprano, Maria, secrètement amoureuse du ténor, Alfredo (dépressif et suicidaire), le contre-ténor androgyne, Txi Txi, qui saisit le moindre prétexte pour entreprendre Ernesto, un baryton cantonné aux rôles de toréador, ou encore Carmen vont s’embarquer dans un show comique et artistique où les dialogues chantés empruntent les airs les plus célèbres de Mozart, Bizet, Offenbach mais puisent également dans le répertoire pop (Mika, Céline Dion ou Claude François). Cette performance unique et burlesque, portée par cinq artistes lyriques dont les voix défient les Dieux, prouve au final que l’opéra est pour tout le monde. « Un spectacle époustouflant avec cinq chanteurs d’opéra talentueux, des voix incroyables, des costumes délirants, des airs d’opéra qui se transforment en pop, et un public conquis ! ». Radio FranceConception : Yllana et Rami EldarDirection artistique et mise en scène : David Ottone, Joe O’Curneen et YllanaDirection musicale : Marc Alvarez et Manuel CovesMise en scène résidente et collaboration artistique : Dominique PlaideauCréation lumière : Pedro Pablo Melendo et Dominique PlaideauCréation costumes / Décor / Maquillages : Tatiana de SarabiaChorégraphie résidente : Caroline RoelandsMaquillage France : Ophélie NézanAvec : Mylène Bourbeau (soprano), Margaux Toqué (mezzo-soprano), Michael Koné (contre-ténor), Florian Laconi (ténor) et Laurent Arcaro (baryton) distribution à confirmerProduction Encore Un Tour et YllanaDurée 1h15Food truck à votre service dès 16h L’entrée en salle se fait 30 minutes avant l’heure de la représentation.Afin d’organiser I’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions, la réservation devra être formulée exclusivementauprès du service billetterie au guichet, par téléphone (04 90 33 96 80) ou par mail (billetterie.auditorium@vaucluse.fr).

AUDITORIUM JEAN-MOULIN 971 CHEMIN DES ESTOURANS 84250 Le Thor 84