The Orchestral Qawwali Project, un concert world et symphonique à la Salle Pleyel Salle Pleyel Paris

Le 28 janvier 2026, la Salle Pleyel accueillera The Orchestral Qawwali Project,

formation britannique qui a conquis les scènes européennes avec sa

fusion audacieuse entre musique soufie et orchestration classique.

Porté par la voix lumineuse d’Abi Sampa et les compositions de Rushil Ranjan,

ce projet revisite les chants spirituels du sous-continent indien à

travers une écriture orchestrale somptueuse. Les percussions du tabla, les harmonies de l’harmonium

et les rythmes envoûtants se mêlent aux cordes et aux cuivres d’un

orchestre complet pour offrir une expérience sonore et émotionnelle

unique.

Le souffle mystique du Qawwali rencontrera la majesté de l’orchestre symphonique pour une soirée hors du temps.

Véritable phénomène outre-Manche, The Orchestral Qawwali Project transcende les frontières musicales.

Entre chants indiens, musique soufie et cordes symphoniques, préparez-vous à un voyage spirituel inoubliable. Venez vivre une expérience musicale inédite et inspirante le 28 janvier 2026 à la Salle Pleyel avec The Orchestral Qawwali Project

Le mercredi 28 janvier 2026

de 20h00 à 23h00

payant

A partir de 57,5 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T23:00:00+02:00

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris