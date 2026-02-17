Thé ou café Bilan des fouilles 2025 de Vendeuil-Caply Vendeuil-Caply
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
2026-04-18
Venez rencontrer Eric Binet, responsable d’opérations qui vous exposera lors d’un moment convivial le bilan de ces fouilles 2025.
Chaque année, des fouilles programmées sont organisées sur le site de Vendeuil-Caply.
Les Marmousets Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 64 58 80 00 accueil@m-a-o.org
English :
Come and meet Eric Binet, operations manager, who will talk about the results of the 2025 digs.
