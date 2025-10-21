Thé ou Café Mail François Mitterrand Rennes

Thé ou Café Mail François Mitterrand Rennes 21 octobre – 9 décembre, certains mardis Ille-et-Vilaine

Temps de rencontre et d’échange avec les habitants du quartier autour d’une boisson chaude, organisé par la Commission Senior du quartier.

Gratuit et sans inscription

Début : 2025-10-21T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-12-09T12:00:00.000+01:00

Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine