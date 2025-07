Thé ou Café Saint-Affrique

Thé ou Café Saint-Affrique mardi 8 juillet 2025

Thé ou Café

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Mardi 2025-07-08

2025-07-08 2025-08-12

Venez passer un moment convivial autour d’un café ou d’un thé !

Moments d’échanges autour d’une boisson. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Come and spend a convivial moment over a cup of coffee or tea!

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment bei einer Tasse Kaffee oder Tee!

Italiano :

Venite a gustare una tazza di caffè o di tè!

Espanol :

Venga y disfrute de una taza de café o té

