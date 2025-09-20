The Oyster Day Place Victor Hugo Sète

The Oyster Day Samedi 20 septembre, 08h00 Place Victor Hugo Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Le Comité régional de conchyliculture de Méditerranée (CRCM) organise pour la 4ᵉ édition cet événement qui porte haut et fort les couleurs de la conchyliculture méditerranéenne !

Au programme :

Ateliers pédagogiques

Sélection régionale Méditerranée du championnat de France d’écaillage

Artisanat ostréicole

‍ Démonstrations et ateliers participatifs…

Et cette année, deux nouveautés majeures :

Conférence : « Conchyliculture, une filière patrimoniale en route vers son avenir »

Visites gratuites en bateau pour découvrir les parcs à huîtres (départs toutes les heures).

Petit à petit, l’oiseau fait son nid… The Oyster Day est désormais labellisé dans le cadre de L’Année de la Mer portée par le ministère de la Mer et de la Pêche.

Place Victor Hugo Place Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 0670529973 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7364593393160581120 La conchyliculture par ses mas à terre et ses structures de production sur l’eau fait partie du patrimoine architecturale, historique, gastronomique et identitaire de la façade méditerranéenne.

Lors de The Oyster Day, vous pourrez (re-)découvrir la conchyliculture sous tous ses aspects…

Conférence, ateliers d’initiation, dégustation, concours d’écaillers, visite gratuite en bateau… Parking municipal sous la place

Arrêt de bus à proximité

A 5 minutes à pied de la gare de Sète

