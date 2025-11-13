The pickers Fruits amers Local Alré Bio Auray

The pickers Fruits amers

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 22:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, Alré Bio et le Cinéma Ti Hanok s’associent pour vous faire découvrir trois film-documentaires, suivis d’un échange, proposant de questionner nos enjeux alimentaires et agricoles pour une alimentation durable et solidaire.

Projection-débat film

The pickers Fruits amers

Synopsis The Pickers est un voyage à travers plusieurs régions agricoles européennes 1 million de migrants travaillent dans les champs. Les cueilleurs sont la force de travail mobile qui remplit nos paniers dans les supermarchés conventionnels. La plupart d’entre eux n’ont pas de contrat ou de salaire minimum, et certains sont clandestins. Le film ajoute un goût amer à ce que nous avons tous les jours sur notre table ces fruits et légumes à bas prix sont issus de l’exploitation d’êtres humains.

Mathieu Goinard de la SCOP Wision animera l’échange en donnant la parole à Idriss Yousif de l’Association A4. .

