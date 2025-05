The Pongnang : la musique du vent et de l’âme de Jeju – Cosmopolis Nantes, 23 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10€ / 8€ / 6€

Concert proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Un concert exceptionnel, porté par un ensemble musical enraciné dans l’île de Jeju, qui transforme la nature et la culture locales en mélodies inspirées. De son nom, « Pongnang », signifiant « arbre de persea » en dialecte de Jeju, il représente un arbre qui offre de l’ombre et du réconfort aux passants. À l’image de ce dernier, la musique de The Pongnang aspire à offrir douceur et sérénité à son public.Inspiré par le vent, la mer et les sentiers de pierre de Jeju, The Pongnang tisse les traditions locales et les récits des habitants dans des compositions originales à la sonorité profonde et envoûtante. Leurs paroles, écrites en dialecte local, véhiculent l’âme de l’île d’une façon poétique qui ne peut que charmer le public.Depuis son premier concert en 2018, The Pongnang a su capturer l’essence de Jeju à travers la musique et être saluée par de nombreuses distinctions. Le groupe a notamment été honoré par un prix décerné par la Chambre des représentants de San Francisco ainsi que le Prix des jeunes artistes de Jeju en 2024.Partenaires: Ville de Jeju, CC Jeju et Jeju Content Agency Billetterie 12e Festival Printemps Coréen : https://www.billetweb.fr/12e-festival-printemps-coreen-spectacles

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr