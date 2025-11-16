The pookies & Snappy Days Moulin du Rousseau Périgueux
The pookies & Snappy Days
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
The Pookies ( Punk Rock’n’roll/France) Snappy Days ( Punk-Rock/Périgueux) .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com
