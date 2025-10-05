THE PUPPINI SISTERS – LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes

THE PUPPINI SISTERS Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE D’ANZIN PRÉSENTE : THE PUPPINI SISTERSDe Last Christmas, à Let it Snow en passant par All I Want for Christmas… plongez dans la période de Noël avec les Puppini Sisters. 20 ans de carrière, six albums à leur actif et quatre nouveaux succès de Noël écrits par elles-mêmes, les Puppini Sisters sont aujourd’hui considérées comme le meilleur groupe de close harmonie (musique vocale a cappella) au monde (rien que ça).Pour leur grand retour en France, le trio de pin-up britannique prépare un show jazzy qui s’annonce rétro et original ! A l’image de leur duo avec Michael Bublé, rendez-vous pour un Noël… swing !

LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59