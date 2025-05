The pussy ladies dj-set – Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre, 10 mai 2025 22:15, Mauléon-Licharre.

Pyrénées-Atlantiques

The pussy ladies dj-set Rue Arnaud de Maytie Jardin public Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 22:15:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Le festival Aiñerak est organisé à Mauléon.

De nature punk ascendant électro, saupoudré de pop sucrée voire carrément baloche, tous les styles passent par ce duo athlétique. Leur but faire danser le public dans une transe où tout est possible, où chacun revêt de nouveaux atours et devient un autre le temps d’un instant. Le collectif souletin tiendra une buvette et un food-truck sera présent pour vous permettre de vous restaurer. Repli sous chapiteau en cas de pluie. 0 EUR.

Rue Arnaud de Maytie Jardin public

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : The pussy ladies dj-set

German : The pussy ladies dj-set

Italiano :

Espanol : The pussy ladies dj-set

L’événement The pussy ladies dj-set Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque