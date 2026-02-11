The Race by the Box Hyrox Limoges Parce des expositions Limoges

The Race by the Box Hyrox Limoges

Parce des expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Limoges devient le terrain de jeu des sportifs… et de tous ceux qui veulent se challenger en s’amusant. The Race by The Box Hyrox Limoges débarque au Parc des Expositions Grand Palais pour un événement intense, fun et mémorable.

Inspirée du fitness racing, la course mêle course à pied et workouts fonctionnels, le tout dans une ambiance électrique portée par la musique, le public et l’énergie collective.

Accessible à tous grâce à des formats adaptés, THE RACE permet de se dépasser sans pression, que l’on vise la performance ou simplement le dépassement de soi.

Seul, en duo ou entre amis, viens tester ton endurance, ton mental et vivre un moment fort. .

