The real estate Le Bahut Semur-en-Auxois

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-19

The Real estate est une installation immersive de Tom Bouchet, photographe et réalisateur installé dans l’Auxois.

Issue d’un tournage dans les hautes couches de l’atmosphère grâce à un ballon à hélium, son oeuvre nous projette au plus près du soleil, dans un monde où l’humanité peuplerait d’autres planètes… .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

