The Real MacKenzies+Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

The Real MacKenzies+Guest

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2026-01-18 20:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Rock écossais: joyeux groupe de mécréants qui a passé un quart de siècle à parcourir le globe pour prêcher la bonne parole des McKenzies à une foule toujours plus nombreuse de rebelles, de vauriens et de bons à rien.

Peu de groupes peuvent se vanter d’avoir une carrière de plus de 30 ans aussi incroyablement aventureuse, follement tumultueuse et totalement téméraire que celle des Real McKenzies. Ce serait une grave erreur de les considérer comme un simple groupe de punk celtique parmi tant d’autres (après tout, ils existent depuis plus longtemps que les Dropkick Murphys). .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Scottish rock: a merry band of miscreants who have spent a quarter-century criss-crossing the globe, preaching the good word of the McKenzies to an ever-growing crowd of rebels, scoundrels and good-for-nothings.

