The Recks, groupe de Sercq en concert à Guernesey St James Guernsey Saint-Pierre-Port Samedi 13 septembre, 20h00 autour de 25 livres, 5 livres -18 ans

The Recks se réunit pour leur premier concert depuis 5 ans

Date phare dans le calendrier culturel dans les îles cet automne, le groupe de musique le plus célèbre à sortir de l’île de Sercq se réunit pour leur premier concert depuis cinq ans. La dernière fois qu’ils sont montés sur scène, c’était juste avant que le covid change le cours de l’histoire – et ils ont dû annuler leur tournée britannique. Les « rois du folk schizophrénique, » qui ont fait connaître leur petîte île d’origine avec des albums comme The Beast from the Sea et The Milk’s Gone Bad, seront accompagnés par les musiciens The royal Tantale, the Duke of Corbett et le DJ Leon Robertson à St James, ancienne église devenue centre culturel le plus hype de l’île anglo-normande de Guernesey.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-09-13T23:00:00.000+01:00

https://stjames.gg/events/the-recks/

St James Guernsey Guernsey Canton 1 Saint-Pierre-Port GY1 2NZ