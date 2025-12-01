THE RED NIGHT SUSHI/TECHNO #2 DOZO Toulouse

THE RED NIGHT SUSHI/TECHNO #2

DOZO 13 Rue d’Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

2025-12-31

Après le succès de la première édition, venez célébrer le Nouvel An autrement avec une soirée mêlant techno et sushis !

Venez profiter d’une expérience inédite en plein coeur de Toulouse !

Dès votre arrivée, profitez d’un accueil chaleureux avec un shooter maison offert pour commencer la soirée dans la meilleure ambiance. Laissez-vous séduire par une formule plateau de sushis accompagnée d’une entrée, idéale pour ravir vos papilles tout en appréciant la musique. Au programme un show dance dynamique, deux scènes pour une immersion totale, un show light impressionnant et une salle atypique entièrement décorée pour vous offrir une expérience inoubliable.

Dress code Venez sur votre 31 ou comme vous le souhaitez, l’important est de venir vous amuser et de fêter la nouvelle année !

Encore un peu de patience pour la line-up… Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance festive et conviviale ! .

English :

After the success of the first edition, come and celebrate New Year’s Eve in a different way, with an evening combining techno and sushi!

