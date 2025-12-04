The Relief : Visite commentée Institut suédois Paris

À travers une œuvre complexe et multidimensionnelle, Tarik Kiswanson explore les notions de mémoire, de traumatisme et de régénération. Son travail interroge la manière dont les ruptures du passé façonnent notre présent et nous éclairent sur la condition humaine. Il crée des espaces où s’articulent l’intime et le collectif, invitant à une réflexion sur la transmission, la perte et la résilience.

Informations pratiques

Participation libre et gratuite

Visite commentée en français

L’artiste, Tarik Kiswanson, et la commissaire de l’exposition, Sara Arrhenius, proposent une visite commentée de « The Relief ».

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris