The Retro Market Vintage Halles Martenot Rennes Dimanche 1 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 2,50€; Gratuit pour les moins de 20 ans

80 exposants venant du Grand Ouest, de la BD, de la fripe, du disque, du petit mobilier vintage, de la pub et du jouet ancien… et restauration sur place, entrée 2,50 € et gratuit pour les moins de …

80 exposants venant du Grand Ouest, de la BD, de la fripe, du disque, du petit mobilier vintage, de la pub et du jouet ancien… et restauration sur place, entrée 2,50€ et gratuit pour les moins de 20 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

1

0664358783 banana.juice@libertysurf.fr

Halles Martenot Place des Lices 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

