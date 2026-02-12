The Retro Market Vintage Halles Martenot Rennes
The Retro Market Vintage Halles Martenot Rennes Dimanche 1 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 2,50€; Gratuit pour les moins de 20 ans
80 exposants venant du Grand Ouest, de la BD, de la fripe, du disque, du petit mobilier vintage, de la pub et du jouet ancien… et restauration sur place, entrée 2,50€ et gratuit pour les moins de 20 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-01T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00
0664358783 banana.juice@libertysurf.fr
Halles Martenot Place des Lices 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine