The Retro Market Vintage, Halles Martenot, Rennes

The Retro Market Vintage Dimanche 1 mars, 09h00 Halles Martenot Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 2,50€; Gratuit pour les moins de 20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

80 exposants venant du Grand Ouest, de la BD, de la fripe, du disque, du petit mobilier vintage, de la pub et du jouet ancien… et restauration sur place, entrée 2,50€ et gratuit pour les moins de 20 ans.

Halles Martenot Place des Lices 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0664358783 »}, {« type »: « email », « value »: « banana.juice@libertysurf.fr »}]

