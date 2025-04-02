Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

The Retzro Day La Bernerie-en-Retz

The Retzro Day La Bernerie-en-Retz dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Centre Ville

Ville : 44760 La Bernerie-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Bernerie-en-Retz

The Retzro Day

Centre Ville La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

C’est devenu LE rendez-vous incontournable de la fin de saison Journée très Rock dans le centre ville de La Bernerie-en-Retz!
Cette 13ème édition est consacrée aux voitures et motos anciennes (antérieures à 1979) et s’exposent aux promeneurs ébahis.

Au programme

​des véhicules antérieurs à 1979
de la restauration
des stands esprit vintage
une scène de folie avec plusieurs groupes
exposition salle Magrés motos anciennes années 50
vente de goodies et affiches
la Tombola et ses nombreux lot à gagner..

Le programme des concerts:
En cours de réalisation, un peu de patience !

Le rendez-vous est pris à la Bernerie-en-Retz pour la 13ème édition du RETZRODAY !
Nous on y sera avec la banane

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.

    .

Centre Ville La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 82 62 81  retzroday@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s become THE not-to-be-missed event at the end of the season: a Rock Day in downtown La Bernerie-en-Retz!

L’événement The Retzro Day La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic

À voir aussi à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)