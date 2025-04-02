The Retzro Day La Bernerie-en-Retz
The Retzro Day La Bernerie-en-Retz dimanche 27 septembre 2026.
La Bernerie-en-Retz
The Retzro Day
Centre Ville La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
C’est devenu LE rendez-vous incontournable de la fin de saison Journée très Rock dans le centre ville de La Bernerie-en-Retz!
Cette 13ème édition est consacrée aux voitures et motos anciennes (antérieures à 1979) et s’exposent aux promeneurs ébahis.
Au programme
des véhicules antérieurs à 1979
de la restauration
des stands esprit vintage
une scène de folie avec plusieurs groupes
exposition salle Magrés motos anciennes années 50
vente de goodies et affiches
la Tombola et ses nombreux lot à gagner..
Le programme des concerts:
En cours de réalisation, un peu de patience !
Le rendez-vous est pris à la Bernerie-en-Retz pour la 13ème édition du RETZRODAY !
Nous on y sera avec la banane
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.
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Centre Ville La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 82 62 81 retzroday@gmail.com
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English :
It’s become THE not-to-be-missed event at the end of the season: a Rock Day in downtown La Bernerie-en-Retz!
L’événement The Retzro Day La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic
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