La Bernerie-en-Retz

The Retzro Day

Centre Ville La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

C’est devenu LE rendez-vous incontournable de la fin de saison Journée très Rock dans le centre ville de La Bernerie-en-Retz!

Cette 13ème édition est consacrée aux voitures et motos anciennes (antérieures à 1979) et s’exposent aux promeneurs ébahis.

Au programme

​des véhicules antérieurs à 1979

de la restauration

des stands esprit vintage

une scène de folie avec plusieurs groupes

exposition salle Magrés motos anciennes années 50

vente de goodies et affiches

la Tombola et ses nombreux lot à gagner..

Le programme des concerts:

En cours de réalisation, un peu de patience !

Le rendez-vous est pris à la Bernerie-en-Retz pour la 13ème édition du RETZRODAY !

Nous on y sera avec la banane

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.

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Centre Ville La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 82 62 81 retzroday@gmail.com

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English :

It’s become THE not-to-be-missed event at the end of the season: a Rock Day in downtown La Bernerie-en-Retz!

L’événement The Retzro Day La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic