The Rise Le Dôme de Paris Paris

Après le succès international de STORIES, la RB Dance Company revient avec une comédie musicale spectaculaire : THE RISE !

Dans la Nouvelle République, les Barbares sont la main d’œuvre du régime et sont parqués par milliers dans des cités ouvrières souterraines. Ors, fils d’un haut fonctionnaire, est envoyé dans les bas-fonds pour prévenir un soulèvement.

Il commence peu à peu à questionner les fondements du régime, jusqu’à provoquer une révolte qui mettra au jour le lourd secret qui se cache derrière son histoire.

– 33 ARTISTES SUR SCÈNE

– UN DÉCOR COLOSSAL

– 10 DATES EXCEPTIONNELLES AU DÔME DE PARIS (PALAIS DES SPORTS)

Plus d’informations : www.rbdancecompany.com

Du vendredi 03 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

payant

A partir de 24€

Public jeunes et adultes.

Le Dôme de Paris 34 Bd Victor 75015 Paris

https://www.rbdancecompany.com/therise https://www.facebook.com/rbdancecompany



