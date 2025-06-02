THE RISE – LES ARENES DE GRAND PARIS SUD Evry-Courcouronnes

THE RISE Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

RB PRODUCTION (PLATESV-R-2022-008515) PRÉSENTE THE RISEAprès le succès international de STORIES, la RB Dance Company revient avec un nouveau spectacle colossal : THE RISE !Dans la Nouvelle République, les Barbares sont la main d’œuvre du régime et sont parqués par milliers dans des cités ouvrières souterraines. Ors, fils d’un haut fonctionnaire, est envoyé dans les bas-fonds pour prévenir un soulèvement.Il commence peu à peu à questionner les fondements du régime, jusqu’à provoquer une révolte qui mettra au jour le lourd secret qui se cache derrière son histoire.

LES ARENES DE GRAND PARIS SUD 2 RUE EUGÈNE THOMAS 91000 Evry-Courcouronnes 91