THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA Début : 2026-02-22 à 18:00. Tarif : – euros.

RSO PRODUCTION BY VOLOSHYN OÜ PRÉSENTE : THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRALe 22 février 2026, un spectacle grandiose aura lieu à l’Arena du Pays d’Aix, à Aix-en-Provence.Les joyaux des plus grands morceaux de rock mondialement connus seront interprétés par un grand orchestre symphonique, un chœur et un groupe de rock.Deux chanteuses d’opéra, maîtrisant à la perfection le soprano colorature, ajoutent une touche classique à la puissance du rock, transformant la musique en un opéra rock unique.Le CHEF D’ORCHESTRE charismatique ne se contente pas de diriger l’orchestre et le chœur – il engage le public avec enthousiasme, l’invitant à plonger dans cette aventure musicale intense.La CHANTEUSE d’opéra (soprano) du The ROCK SYMPHONY Orchestra interprète des tubes rock dans lesquels sont subtilement tissés des airs d’opéra. Parmi eux, le célèbre air de la Reine de la Nuit de « La Flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart, réputé comme l’un des airs les plus exigeants pour soprano, s’associe avec THE ROLLING STONES – (I Can’t Get No) Satisfaction (version Queen of the Night). De plus, des vocalises envoûtantes (RAMMSTEIN – Sonne) et des compositions telles que Lacrimosa de Mozart, revisitées dans un style rock puissant, captiveront vos sens.Le spectacle du The ROCK SYMPHONY Orchestra – une occasion inoubliable d’entendre en live vos morceaux préférés, revisités dans une interprétation à couper le souffle.Au plaisir de vous revoir à nos spectacles, l’équipe créative du The ROCK SYMPHONY Orchestra.

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13