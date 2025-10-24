THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA – ZENITH D’AMIENS Amiens

THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRAPrésenté par RSO ProductionThe ROCK SYMPHONY ORCHESTRA est un spectacle musical grandiose réunissant de 80 à 160 musiciens sur une même scène.La grande tournée 2026 de The ROCK SYMPHONY ORCHESTRA passera par de nombreux pays d’Europe.The ROCK SYMPHONY ORCHESTRA est un véritable chef-d’œuvre musical qui génère une énergie puissante.C’est une rencontre de forces opposées, un mélange d’explosion émotionnelle intense et de finesse lyrique, réunies dans une seule performance.Les compositions s’enchaînent harmonieusement l’une après l’autre, chacune offrant des impressions incroyables, tout en créant ensemble une œuvre complète, remplie de beauté, de dramaturgie et de dynamisme.La scénographie raffinée et les effets de lumière intensifient la perception visuelle et sensorielle, tandis que les arrangements uniques réinventent les compositions célèbres.Dès la première minute, le spectateur est immergé dans le spectacle, et chaque personne dans la salle se sent emportée par la musique et unie aux artistes.Répertoire:Le répertoire comprend des tubes incontournables du rock, dont l’arrangement exclusif est conçu pour le groupe de rock, l’orchestre et le chœur, avec l’ajout de performances vocales qui ne laisseront personne indifférent.Dans le répertoire de The ROCK SYMPHONY ORCHESTRA, il y a plus de 300 compositions, permettant de renouveler constamment le programme et de surprendre le public par des interprétations inattendues.RAMMSTEIN, METALLICA, SYSTEM OF A DOWN, THE DOORS, NIRVANA, QUEEN, SCORPIONS, GARBAGE, MUSE, EVANESCENCE, THE ROLLING STONES, COLDPLAY, EURYTHMICS, NIGHTWISH, AC/DC, LED ZEPPELIN, BON JOVI, EUROPE, MOZART ROCK, et d’autres.Les artistes de The ROCK SYMPHONY Orchestra:Le chef d’orchestre est un multi-instrumentaliste, qui non seulement dirige l’orchestre et le chœur, mais interagit aussi avec le public, faisant participer chacun des spectateurs à l’action magique qui se passe sur scène.Le groupe de rock se compose de deux guitaristes solo, d’un bassiste, d’un batteur et d’un claviériste, passionnés par la musique.L’orchestre symphonique est un ensemble orchestral complet, qui interprète la musique rock avec une intensité particulière.Le chœur est composé de choristes professionnels et expérimentés qui, sur scène, deviennent de véritables rockeurs.Deux chanteuses d’opéra, maîtrisant parfaitement le soprano colorature, ajoutent une touche de performance classique à la musique rock, qui devient alors un opéra rock.Venez vibrer au son de votre musique préférée en live : vous serez conquis et vous en redemanderez !https://youtu.be/5Kjd6uARnUU?si=Ltjr8ddcbbkmuq61 La durée du concert The ROCK SYMPHONY Orchestra est de 2 heures et 20 minutes, comprenant un entracte de 20 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80