The Ronald magic show Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 27 septembre 2025.

Samedi 27 septembre 2025 de 14h30 à 15h20 et de 16h à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Magie pour enfants de 5 à 11 ans



Mais son remplaçant à plus d’un tour dans sa valise !Enfants

Le magicien attendu, n’est pas là… Mais son remplaçant à plus d’un tour dans sa valise !

Pas vraiment magicien mais il sait raconter les histoires incroyables qui lui sont arrivées lors de ses voyages…

Une balade en enfance pleine de tendresse,

Une aventure en Inde au coeur des légendes,

Un voyage en mathématiques complètement dingue,

Une escale en Afrique auprès d’un marabout farfelu,

Une balade poétique en Corse.



Chaque histoire est rythmée par des tours de magie visuelle, de l’humour, de la musique et beaucoup de complicité avec le public.

Un spectacle drôle, magique, poétique et interactif, qui embarque petits et grands pour un voyage inoubliable. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic for children aged 5 to 11



The expected magician is not here…



But his replacement has more than one trick up his sleeve!

German :

Zauberei für Kinder von 5 bis 11 Jahren



Der erwartete Zauberer ist nicht da …



Aber sein Ersatzmann hat mehr als einen Trick in seinem Koffer!

Italiano :

Magia per bambini dai 5 agli 11 anni



Il mago atteso non c’è…



Ma il suo sostituto ha più di un asso nella manica!

Espanol :

Magia para niños de 5 a 11 años



El mago esperado no está aquí…



Pero su sustituto tiene más de un as en la manga

