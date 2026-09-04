The Rooftop Barbershop en concert Ecole de Musique Serein Armance Venizy

Informations pratiques

Venizy

The Rooftop Barbershop en concert

Ecole de Musique Serein Armance 4 Rue du Donjon Venizy Yonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans l’esprit des quatuors Barbershop et de groupes vocaux tels que les Mills Brothers ou les Andrews Sisters, The Rooftop Barbershop reprend un répertoire New-Orleans et swing allant des années 20 aux années 30, le tout à trois voix, en créant ses propres arrangements.

Ils se sont produits notamment sur les scènes de Jazz in Marciac, du Ballydehob Jazz Festival (Irlande), ou encore au Caveau de la Huchette. .

Ecole de Musique Serein Armance 4 Rue du Donjon Venizy 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : The Rooftop Barbershop en concert

L’événement The Rooftop Barbershop en concert Venizy a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)