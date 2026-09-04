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AGENDA · Venizy

The Rooftop Barbershop en concert Ecole de Musique Serein Armance Venizy

samedi 10 octobre 2026 · Ecole de Musique Serein Armance · Venizy

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ecole de Musique Serein Armance
Adresse
4 Rue du Donjon
Ville
89210 Venizy
Département
Yonne
Tarif
10 10 15 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Venizy

The Rooftop Barbershop en concert

Ecole de Musique Serein Armance 4 Rue du Donjon Venizy Yonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Dans l’esprit des quatuors Barbershop et de groupes vocaux tels que les Mills Brothers ou les Andrews Sisters, The Rooftop Barbershop reprend un répertoire New-Orleans et swing allant des années 20 aux années 30, le tout à trois voix, en créant ses propres arrangements.
Ils se sont produits notamment sur les scènes de Jazz in Marciac, du Ballydehob Jazz Festival (Irlande), ou encore au Caveau de la Huchette.   .

Ecole de Musique Serein Armance 4 Rue du Donjon Venizy 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : The Rooftop Barbershop en concert

L’événement The Rooftop Barbershop en concert Venizy a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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