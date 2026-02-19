The Rose-Marie en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

The Rose-Marie en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

The Rose-Marie Le Trio Chic, Décalé et Furieusement Chanson Française. Le répertoire de The Rose-Marie est une lettre d’amour à la chanson française, explorée sous toutes ses coutures. Le trio jongle avec une agilité déconcertante entre les monuments de l’émotion et les pépites du Top 50. Plus qu’un simple concert, une prestation de The Rose-Marie est un moment de partage. L’interaction avec le public est l’ADN du groupe. Pas de barrière, pas de distance on chante en chœur, on rit des clins d’œil rétro, et on se laisse emporter par cette ambiance festive où la proximité est reine.

En restauration The Fartfelien’s Cooks vous présente ses Covers Culinaires . Entrée œufs en cocotte, 4€. Plat poulet au pot. Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€. Dessert savarin, 4€. Sur menu complet 1€ de réduction. Réservation conseillée avant le 12/03 à 20h.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€ minimum. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

