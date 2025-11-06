The Royal Ballet Casse-noisette au cinéma TARBES Tarbes
The Royal Ballet Casse-noisette au cinéma TARBES Tarbes dimanche 4 janvier 2026.
The Royal Ballet Casse-noisette au cinéma
TARBES Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 13 – 13 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 13:45:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Séance en différé
Opéra réalisé par Peter Wright
Avec Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi
Durée 3h30
Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera. Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël. Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse.
Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie. Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille.
Plus d’infos sur l’opéra Casse-noisette > Voir site internet (bloc Coordonnées)
English :
Deferred screening
Opera directed by Peter Wright
With Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi
Running time 3h30
The magician Monsieur Drosselmeyer must rescue his nephew Hans-Peter, who has been transformed into a nutcracker. To have a chance of saving him, the Nutcracker must defeat the Mouse King and find a young girl who will love him. A glimmer of hope appears in the form of young Clara, whom Drosselmeyer meets on Christmas Eve. A touch of magic, and a pleasant Christmas Eve turns into a wonderful adventure.
Peter Wright?s Nutcracker has been delighting audiences since the company first performed it in 1984. Tchaikovsky?s best-known melodies combined with Julia Trevelyan Oman?s resplendent sets will undoubtedly make The Nutcracker a sparkling, festive treat enjoyed by the whole family.
Further information on the opera The Nutcracker > See website (Contact block)
German :
Sitzung zeitversetzt
Oper inszeniert von Peter Wright
Mit: Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi
Dauer: 3,5 Stunden
Der Zauberer Herr Drosselmeyer muss seinem Neffen Hans-Peter zu Hilfe eilen, der in einen Nussknacker verwandelt wurde. Um eine Chance zu haben, ihn zu retten, muss der Nussknacker den Mäusekönig besiegen und ein junges Mädchen finden, das ihn liebt. Ein Hoffnungsschimmer ist die junge Clara, die Drosselmeyer auf einer Weihnachtsfeier kennenlernt. Ein Hauch von Magie und der gemütliche Weihnachtsabend verwandelt sich in ein wunderbares Abenteuer.
Der Nussknacker von Peter Wright verzaubert die Zuschauer seit seiner Uraufführung 1984 durch das Ensemble. Tschaikowskys bekannteste Melodien in Verbindung mit Julia Trevelyan Omans strahlendem Bühnenbild machen den Nussknacker zweifellos zu einem festlichen und funkelnden Leckerbissen, der von der ganzen Familie genossen wird.
Weitere Informationen über die Oper Der Nussknacker > Siehe Website (Block Kontaktdaten)
Italiano :
Séance en différé
Opera diretta da Peter Wright
Interpreti Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi
Durata: 3h30
Il mago Drosselmeyer deve salvare suo nipote Hans-Peter, trasformato in uno schiaccianoci. Per avere una possibilità di salvarlo, lo Schiaccianoci deve sconfiggere il Re dei Topi e trovare una ragazza che lo ami. Un barlume di speranza appare sotto forma della giovane Clara, che Drosselmeyer incontra alla vigilia di Natale. Un tocco di magia e una piacevole vigilia di Natale si trasforma in una meravigliosa avventura.
Lo Schiaccianoci di Peter Wright ha incantato il pubblico fin dalla sua prima rappresentazione nel 1984. Le melodie più conosciute di Tchaikovsky, combinate con le splendide scenografie di Julia Trevelyan Oman, renderanno Lo Schiaccianoci un’opera scintillante e festosa, adatta a tutta la famiglia.
Ulteriori informazioni sull’opera Lo Schiaccianoci > Vedere il sito web (blocco dei contatti)
Espanol :
Séance en différé
Ópera dirigida por Peter Wright
Intérpretes Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi Mayara Magri, Reece Clarke, Marianna Tsembenhoi
Duración: 3h30
El mago Drosselmeyer debe rescatar a su sobrino Hans-Peter, convertido en cascanueces. Para tener una oportunidad de salvarlo, el Cascanueces debe derrotar al Rey de los Ratones y encontrar a una joven que lo ame. Un rayo de esperanza aparece en forma de la joven Clara, a quien Drosselmeyer conoce en Nochebuena. Un toque de magia y una agradable Nochebuena se transforma en una maravillosa aventura.
El Cascanueces de Peter Wright ha cautivado al público desde su estreno en 1984. Las melodías más conocidas de Tchaikovsky, combinadas con los resplandecientes decorados de Julia Trevelyan Oman, harán de El Cascanueces un espectáculo festivo que disfrutará toda la familia.
Más información sobre la ópera El Cascanueces > Ver sitio web (Datos de contacto bloqueados)
