The Royal Ballet Giselle au cinéma TARBES Tarbes

The Royal Ballet Giselle au cinéma

Début : 2026-04-07 13:45:00

Séance en différé

Opéra réalisé par Peter Wright

Durée 3h30

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort.

Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle.

Créée en 1985, la production de ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet. Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde où se mêlent amour, trahison et rédemption.

Plus d’infos sur le ballet Giselle > Voir site internet (bloc Coordonnées)

English :

Deferred screening

Opera directed by Peter Wright

Running time 3h30

The peasant Giselle falls in love with Albrecht. When she discovers that he is an aristocrat engaged to another woman, she commits suicide in despair. Her soul joins the Wilis, vengeful spirits of women determined to force any man who crosses their path to dance himself to death.

Riddled with guilt, Albrecht visits Giselle’s grave, where he must confront the Wilis? and Giselle’s ghost.

First performed in 1985, the production of this romantic ballet is a classic in the Royal Ballet repertoire. Carried by the evocative music of Adolphe Adam, and set against evocative scenery designed by John Macfarlane, Giselle depicts the material and ethereal realms in a world of love, betrayal and redemption.

Further information on the ballet Giselle > See website (Contact block)

