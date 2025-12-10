The Royal Ballet Woolf Works au cinéma TARBES Tarbes

The Royal Ballet Woolf Works au cinéma

Séance en différé

Réalisé par Wayne McGregor

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante.

Le chorégraphe en résidence Wayne McGregor dirige une équipe artistique lumineuse pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Woolf, basé sur le flux de conscience, dans cette œuvre gigantesque qui rejette toute structure narrative traditionnelle.

Woolf Works est un montage de thèmes abordés dans Mrs Dalloway, Orlando, The Waves et d’autres œuvres de Woolf. Créé en 2015 pour le Royal Ballet, ce triptyque récompensé aux Olivier Awards capte la nature de l’esprit artistique unique de Woolf.

English :

Deferred screening

Directed by Wayne McGregor

Virginia Woolf defied literary conventions to depict intense inner worlds? her sublimated reality, gripping and poignant.

Choreographer-in-residence Wayne McGregor leads a luminous artistic team to evoke Woolf?s characteristic stream-of-consciousness writing style in this gigantic work that rejects any traditional narrative structure.

Woolf Works is a montage of themes from Mrs Dalloway, Orlando, The Waves and other Woolf works. Created in 2015 for the Royal Ballet, this Olivier Award-winning triptych captures the nature of Woolf?s unique artistic spirit.

Further information > See website (Contact block)

