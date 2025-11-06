The Royal Opera La Traviata au cinéma TARBES Tarbes

The Royal Opera La Traviata au cinéma

TARBES Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 13 – 13 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 13:30:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Séance en LIVE

Opéra réalisé par Richard Eyre

Avec Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda

Durée 4h

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape. Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho.

Plus d’infos sur l’opéra La Traviata > Voir site internet (bloc Coordonnées)

Autres séances en différé Mercredi 14 janvier à 19h45 + Jeudi 12 février à 13h30

.

TARBES Avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

LIVE show

Opera directed by Richard Eyre

With Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda

Running time: 4 hours

During one of her lavish soirées, the famous Parisian courtesan Violetta is introduced to Alfredo Germont. They fall madly in love, and although she is reluctant to give up her life of luxury and freedom, Violetta follows her heart. But the young couple’s happiness is short-lived, as the harsh realities of life catch up with them. As intimate as it is sumptuous, La traviata features some of the most famous melodies in operatic history, and stars Ermonela Jaho in the lead soprano role.

Further information on the opera La Traviata > See website (Contact block)

Other deferred screenings: Wednesday January 14 at 7:45pm + Thursday February 12 at 1:30pm

German :

LIVE-Vorstellung

Oper unter der Regie von Richard Eyre

Mit: Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda

Dauer: 4 Stunden

Auf einer ihrer prunkvollen Partys wird die berühmte Pariser Kurtisane Violetta Alfredo Germont vorgestellt. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander, und obwohl sie zögert, ihr Leben in Luxus und Freiheit aufzugeben, folgt Violetta den Regungen ihres Herzens. Doch das Glück des jungen Paares ist nur von kurzer Dauer, denn die harte Realität des Lebens holt sie ein. La traviata ist ein intimer und prächtiger Film, der einige der berühmtesten Melodien der Operngeschichte enthält und in dem Ermonela Jaho als Sopranistin die Hauptrolle spielt.

Weitere Informationen über die Oper La Traviata > Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Weitere zeitversetzte Vorstellungen: Mittwoch, 14. Januar um 19.45 Uhr + Donnerstag, 12. Februar um 13.30 Uhr

Italiano :

Sessione dal vivo

Opera diretta da Richard Eyre

Interpreti Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda

Durata: 4 ore

Durante una delle sue sfarzose serate, la famosa cortigiana parigina Violetta viene presentata ad Alfredo Germont. I due si innamorano perdutamente e, sebbene sia riluttante a rinunciare alla sua vita di lusso e libertà, Violetta segue il suo cuore. Ma la felicità della giovane coppia è di breve durata, perché la dura realtà della vita li raggiunge. Tanto intima quanto sontuosa, La traviata contiene alcune delle melodie più famose della storia dell’opera ed è interpretata da Ermonela Jaho nel ruolo del soprano principale.

Ulteriori informazioni sull’opera La Traviata > Vedere il sito web (blocco dei contatti)

Altre proiezioni in differita: mercoledì 14 gennaio alle 19.45 + giovedì 12 febbraio alle 13.30

Espanol :

Sesión EN DIRECTO

Ópera dirigida por Richard Eyre

Protagonistas Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda

Duración: 4 horas

Durante una de sus fastuosas veladas, la famosa cortesana parisina Violetta conoce a Alfredo Germont. Se enamoran perdidamente y, aunque ella se resiste a renunciar a su vida de lujo y libertad, Violetta sigue a su corazón. Pero la felicidad de la joven pareja es efímera, ya que las duras realidades de la vida les alcanzan. Tan íntima como suntuosa, La traviata contiene algunas de las melodías más famosas de la historia de la ópera, y está protagonizada por Ermonela Jaho en el papel de soprano principal.

Más información sobre la ópera La Traviata > Ver sitio web (Bloqueo de los datos de contacto)

Otras proyecciones en diferido: miércoles 14 de enero a las 19.45 h + jueves 12 de febrero a las 13.30 h

L’événement The Royal Opera La Traviata au cinéma Tarbes a été mis à jour le 2025-11-06 par OT de Tarbes|CDT65