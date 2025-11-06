The Royal Opera La Traviata au cinéma TARBES Tarbes
The Royal Opera La Traviata au cinéma TARBES Tarbes jeudi 12 février 2026.
The Royal Opera La Traviata au cinéma
TARBES Avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 13 – 13 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 13:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Séance en différé
Opéra réalisé par Richard Eyre
Avec Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda
Durée 4h
Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésite à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son cœur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de la vie les rattrape. Aussi intimiste que somptueux, La traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho.
Plus d’infos sur l’opéra La Traviata > Voir site internet (bloc Coordonnées)
.
TARBES Avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Deferred screening
Opera directed by Richard Eyre
With Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda
Running time: 4 hours
During one of her lavish soirées, the famous Parisian courtesan Violetta is introduced to Alfredo Germont. They fall madly in love, and although she is reluctant to give up her life of luxury and freedom, Violetta follows her heart. But the young couple’s happiness is short-lived, as the harsh realities of life catch up with them. As intimate as it is sumptuous, La traviata features some of the most famous melodies in operatic history, and stars Ermonela Jaho in the lead soprano role.
Further information on the opera La Traviata > See website (Contact block)
German :
Sitzung zeitversetzt
Oper unter der Regie von Richard Eyre
Mit Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda
Dauer: 4 Std
Auf einer ihrer prunkvollen Partys wird die berühmte Pariser Kurtisane Violetta Alfredo Germont vorgestellt. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander, und obwohl sie zögert, ihr Leben in Luxus und Freiheit aufzugeben, folgt Violetta den Regungen ihres Herzens. Doch das Glück des jungen Paares ist nur von kurzer Dauer, denn die harte Realität des Lebens holt sie ein. La traviata ist ein intimer und prächtiger Film, der einige der berühmtesten Melodien der Operngeschichte enthält und in dem Ermonela Jaho als Sopranistin die Hauptrolle spielt.
Weitere Informationen über die Oper La Traviata > Siehe Website (Block Kontaktdaten)
Italiano :
Séance en différé
Opera diretta da Richard Eyre
Interpreti Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda
Durata: 4 ore
Durante una delle sue sfarzose serate, la famosa cortigiana parigina Violetta viene presentata ad Alfredo Germont. I due si innamorano perdutamente e, sebbene sia riluttante a rinunciare alla sua vita di lusso e libertà, Violetta segue il suo cuore. Ma la felicità della giovane coppia è di breve durata, perché la dura realtà della vita li raggiunge. Tanto intima quanto sontuosa, La traviata contiene alcune delle melodie più famose della storia dell’opera ed è interpretata da Ermonela Jaho nel ruolo del soprano principale.
Ulteriori informazioni sull’opera La Traviata > Vedi sito web (blocco dei contatti)
Espanol :
Séance en différé
Ópera dirigida por Richard Eyre
Intérpretes Ermonela Jaho, Giovanni Sala, Antonello Manacorda
Duración: 4 horas
Durante una de sus fastuosas veladas, la famosa cortesana parisina Violetta conoce a Alfredo Germont. Se enamoran perdidamente y, aunque ella se resiste a renunciar a su vida de lujo y libertad, Violetta sigue a su corazón. Pero la felicidad de la joven pareja dura poco, ya que las duras realidades de la vida les alcanzan. Tan íntima como suntuosa, La traviata contiene algunas de las melodías más famosas de la historia de la ópera, y está protagonizada por Ermonela Jaho en el papel de soprano principal.
Más información sobre la ópera La Traviata > Ver sitio web (Bloqueo de los datos de contacto)
L’événement The Royal Opera La Traviata au cinéma Tarbes a été mis à jour le 2025-11-06 par OT de Tarbes|CDT65