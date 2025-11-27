THE ROYAL PREMIERS CHEZ MAURICE Nantes

THE ROYAL PREMIERS CHEZ MAURICE Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Véritables acteurs de la scène Soul/R&B, les Nantais de The ROYAL PREMIERS se sont forgé une solide réputation à grands renforts de live, alliant classe et énergie on ne peut plus communicative, terriblement attachés au son des années 60 ( Etta James, Irma Thomas, Little Willie John …). Ils reviennent en 2025 avec leur troisième album « 12 Songs For Heartbreakers & Hipshakers » (sorti chez Kizmiaz Records).The ROYAL PREMIERS s’inscrit dans le courant vintage qui s’inspire des sons Old School du Rhythm’n Blues et de la Soul du siècle passé. Ces passionnés de musique vintage insufflent à leurs concerts une énergie brute qui séduit autant les amateurs du genre que les curieux en quête de groove et de puissance vocale.Porté par la voix magnétique de IVY, le groupe délivre un show intense avec une Soul brûlante et un Rhythm and Blues irrésistible, entre riffs de guitare percutants, cuivres enflammés et rythmiques contagieuses.De tous les groupes du revival Soul et Rhythm’n blues, peu atteignent le niveau d’énergie et d’authenticité de The ROYAL PREMIERSFacebookInstagramBandcamp[Youtube](That’s Pretty Good Love – The Royal Premiers)

CHEZ MAURICE Nantes 44000