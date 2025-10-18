The Royal Premiers + Dj sets Cholet

The Royal Premiers + Dj sets Cholet samedi 18 octobre 2025.

The Royal Premiers + Dj sets

2 Place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-19 05:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Maximum Rythm & Soul ! .

2 Place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement The Royal Premiers + Dj sets Cholet a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais