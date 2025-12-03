THE RUMJACKS – LA PUCE A L’OREILLE Riom

THE RUMJACKS Début : 2026-03-18 à 20:45. Tarif : – euros.

Les légendes du punk celtique, The Rumjacks, sont prêts à enflammer les fans de longues date tout comme les nouveaux avec l’électrisant « Dead Anthems ». Enregistré à Asbury Park, dans le New Jersey, ce sixième album très attendu témoigne de l’esprit inébranlable et de l’énergie incessante du groupe.Cet album marque un nouveau chapitre audacieux pour The Rumjacks, combinant leur son punk celtique caractéristique avec des éléments frais et dynamiques. Produit par le leader des Rumjacks, Mike Rivkees, conçu par Pete Steinkopf de The Bouncing Souls et mixé par Kevin Bivona de The Interrupters, l’album est un mélange à haute énergie de tradition et d’innovation. Le paysage sonore de l’album capture l’énergie brute et la passion que les fans ont appris à aimer, tout en repoussant les limites du Punk Celtique.The Rumjacks est un groupe du monde, avec ses membres qui vivent actuellement à Boston, Berlin, Belfast et Milan, mais qui se réunissent pour faire des tournées et enregistrer avec une régularité qui fait honte à la plupart des autres groupes.Avec Dead Anthems, The Rumjacks sont prêts à redéfinir une fois de plus les frontières du punk celtique. Leur dévouement inébranlable à leur métier et leur capacité à faire évoluer continuellement leur son garantissent que cet album sera célébré à la fois par des fans dévoués et par une nouvelle génération de fans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63