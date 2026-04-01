The Run Sep 2026 Colline aux Oiseaux Caen

Informations pratiques

Caen

The Run Sep 2026

Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Pendant deux jours, vous êtes invités à participer pour soutenir la recherche et sensibiliser sur la sclérose en plaques.

24h de running en relais, des courses et marches solidaires tous niveaux, une table ronde, des conférences et animations !

Pendant deux jours, vous êtes invités à participer pour soutenir la recherche et sensibiliser sur la sclérose en plaques.

24h de running en relais, des courses et marches solidaires tous niveaux au profit de la recherche.

Programme

Plusieurs formats pour participer à ce 24 heures 100% défi :

THE RUNSEP free : venez courir, marcher, seul(e) ou en famille et entre amis sur la distance de votre choix.

THE RUNSEP équipe : vous êtes un club, une entreprise, un groupe d’amis et vous souhaitez courir en relais de quelques heures ou 24 heures ! Cette épreuve est pour vous ! Il suffit que chaque participant s’inscrive sous le nom de son équipe (attention de bien garder la même orthographe…), et de participer avec les durées et les séquences de relais de votre choix, en suivant les parcours balisés sur le Parc. Si vous souhaitez courir pendant 24h, et en particulier la nuit, vous devez être au moins deux personnes ensemble avec des frontales…

Le relais TEAM RUNSEP SOLIDAIRE : vous avez envie de participer à un relais solidaire, dans une équipe où les coureurs de chaque relais courent ensemble, à la même allure ! Rejoignez « La Team Runsep Solidaires»!

Les organisateurs ont préparé un programme avec cinq équipes de coureurs ou marcheurs, qui compteront parmi leurs rangs des patients atteint de SEP, des soignants et les coureurs qui le souhaitent.

Chaque équipe fera un relais d’une heure et se reposera pendant quatre heures, puis rependra une heure avant un repos de quatre heures, etc… pendant les 24 heures de la manifestation.

Ces équipes sont constituées par groupe d’allure depuis 8 km/h jusqu’à 11 km/h, ainsi qu’un groupe de marche. Vous pourrez indiquer votre choix d’allure dans les options. Une équipe de marcheurs est aussi prévue.

Pour cette 10e édition, la clôture de l’épreuve se fera autour d’un buffet convivial le dimanche midi, ouvert à tous les participants inscrits qui le souhaitent. Vous pourrez sélectionner cette option gratuite lors de votre inscription afin que l’organisation puisse prévoir le nombre de participants présents.

Pour les inscrits « THE RUNSEP équipe » qui le souhaitent, des options de repas du samedi soir sont aussi disponibles.

En cas de besoin d’information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter sur cette adresse : teamrunsep@gmail.com .

Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Run Sep 2026

For two days, you’re invited to participate to support research and raise awareness about multiple sclerosis.

A 24-hour relay run, charity runs and walks for all fitness levels, a panel discussion, lectures, and activities!

L’événement The Run Sep 2026 Caen a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Caen la Mer