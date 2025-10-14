The Sassy Swingers Haguenau

The Sassy Swingers Haguenau mardi 14 octobre 2025.

The Sassy Swingers

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 21:50:00

2025-10-14

The Sassy Swingers proposent un concert de swing, mêlant le créole, l’anglais et le français, en s’inspirant du jazz et du blues, de Louis Armstrong, l’ambassadeur du dixieland, de Bessie Smith, l’impératrice du blues, ainsi que de nombreux groupes New Orleans actuels défendant ce style musical, tout en ajoutant leur french touch Sassyesque .

Le sextet enthousiaste et impertinent tire son originalité de ses prestations scéniques et scénographiées dans un show vintage alliant bonheur et partage avec le public. On y découvre une batterie d’instruments acoustiques et insolites (sousaphone, washboard, batterie, trombone, clarinette, trompette et banjo) formant l’écrin sonore où se dépose avec volupté la voix de la chanteuse nantaise Sandrine Arnaud. Une voix féminine portant un tel répertoire est rare ; voix tantôt gouailleuse, grinçante, tantôt fragile et douce. Sassy c’est elle, pétulante et pétillante, débordante d’énergie et de générosité. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

