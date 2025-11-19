The Schizophonics + Roberta Lips + Süpersports (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records & Sanit Mils présentent The Schizophonics + Roberta Lips + Süpersports en concert !

THE SCHIZOPHONICS

(Garage rock · San Diego, USA)

THE SCHIZOPHONICS se sont forgé une réputation redoutable comme l’un des groupes les plus explosifs sur scène. Puisant dans l’énergie rock’n’roll et le sens du spectacle qui animait THE MC5, leur show s’inspire de JAMES BROWN, IGGY POP, JIMI HENDRIX, LITTLE RICHARD et THE SONICS.

Formé à San Diego en 2009 par Pat et Lety Beers, le groupe a enchaîné des centaines de concerts dans le monde. En 2013, ils deviennent backing band d’EL VEZ, ce qui leur ouvre l’Europe. Ils ont depuis partagé l’affiche avec THE CHAT, COSMIC PSYCHOS, ME FIRST AND THE GIMME GIMMIES, ROCKET FROM THE CRYPT, LITTLE BARRIE, THE WOGGLES, et ouvert pour THE DAMNED, DEVO, THE HIVES et CAGE THE ELEPHANT.

Décrits par Shindig comme « un croisement insensé entre WAYNE KRAMER, JAMES BROWN et le diable de Tasmanie », ils soignent autant leurs chansons que leur énergie scénique. Leur quatrième album sortira fin 2025, suivi d’une tournée mondiale. Consacrés par Spotify comme « le groupe live le plus sauvage d’Amérique », ils n’auraient pas pu rêver mieux.

ROBERTA LIPS

(Power pop · Paris, FR)

Roberta Lips est né de l’amitié de quatre musiciennes et de l’urgence de jouer ensemble. Depuis septembre 2023, elles enchaînent les concerts dans des lieux emblématiques de la scène rock parisienne comme L’International ou La Mécanique Ondulatoire, avec un passage remarqué au Paris PopFest et un premier concert à l’étranger pour le 10ᵉ anniversaire de la salle Upload à Barcelone, en février 2025.

Leur premier EP, En plein cœur, mêle mélodies pop et textes spontanés en français et en espagnol. Derrière ce vernis pop, le son est brut, énergique et incisif, porté par un clavier aux sonorités vintage tout droit sorties des sixties. Le groupe puise ses influences dans le garage 70s (The Runaways, Nikki and the Corvettes), le mouvement riot (Bikini Kill) et l’indie pop espagnole des années 90 (Los Fresones Rebeldes, Vacaciones).

SÜPERSPORTS

(Garage punk · Paris, FR)

En 2018, à Paris, deux collègues se croisent pendant leur pause cigarette. Paul, grand bavard, commence à partager sa passion pour les pédales fuzz avec Edgard, gros fumeur invétéré.

Très vite, ils deviennent amis et finissent souvent leurs soirées chez Edgard, installé dans un quartier peu recommandable. Après plusieurs semaines à bidouiller des boîtes à rythmes, enregistrer des riffs de guitare et des lignes de basse, ils posent les bases d’un garage punk brut et tranchant.

Peu après, Dom et Shaïli rejoignent l’aventure via des annonces, apportant une voix puissante et une énergie authentiquement hardcore punk à ce qui allait devenir SÜPERSPORTS.

Le quatuor, issu de parcours et de formations variés (The Quiet Screamers, Plomb, Flathead, Facrifife Fanglant, Cool Dog Club), passe deux ans à façonner un set énergique avec un objectif clair : casser des dents.

En 2022, Paul doit déménager pour raisons professionnelles. Il est remplacé par Tim, guitariste chevronné de The Quiet Screamers, naviguant entre groupes avec l’aisance d’un requin.

Mercredi 19 Novembre 2025

Soirée garage rock, punk et powerpop au Supersonic Records le 19 Novembre, avec les Américains The Schizophonics et les groupes locaux Roberta Lips et Süpersports !

