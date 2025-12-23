The Silence of Sound Théâtre des Champs-Élysées Paris

The silence of sound est un spectacle musical multidisciplinaire – un orchestre symphonique, une actrice clownesque et une installation vidéo – qui s’adresse à tous les sens. Ce projet musical et scénique, tout à fait original, a été imaginé par la cheffe et réalisatrice Alondra de la Parra et la clown Gabriela Muñoz « Chula The Clown ». Le spectacle a vu le jour au Mexique en 2022, pays dont sont originaires les deux femmes. L’orchestre est sur scène et devient ici partie intégrante du récit en accompagnant et en guidant un clown dans son voyage musical. Un spectacle onirique pour petits et grands.

Concert spectacle vivant de musique classique avec une mime

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre des Champs-Élysées 15 Av. Montaigne 75008 Paris



