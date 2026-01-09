The Silencers 1ere partie Carlo Poddighe Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

The Silencers 1ere partie Carlo Poddighe

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 20:00:00

CARLO PODDIGHE (1ère partie)

Carlo Poddighe est plus qu’un chanteur multi instrumentiste c’est un Alien. Musicien depuis plus de 20 ans, c’est en 2021 qu’il lance son projet de one man band intitulé SuperEgo . Carlo Poddighe compose ses propres morceaux et réarrange d’incroyables versions de tubes de tous styles avec une dextérité hors norme. Des Beastie Boys à Pink Floyd, en passant par Stevie Wonder ou Led Zeppelin, tous les publics s’y retrouvent.

THE SILENCERS

Au début des années 80, quatre jeunes de Glasgow s’exilent à Londres pour monter ce qu’ils appelleraient à l’époque un vrai groupe. Un groupe qui composerait des chansons personnelles, empreintes d’émotion, dans le but de toucher les gens. The Silencers étaient nés et les voici aujourd’hui de retour avec un dixième album Silent Highway. Avec ces 12 titres, méticuleusement fabriqués par Jimme O’Neill (Silencers) et Baptiste Brondy (Delgrès), le groupe retrouve le son de ses 1ers albums. On s’en délecte. La recette reste inchangée. Des morceaux méticuleusement fabriqués de manière artisanale, des mélodies exaltantes et des textes sensibles.

Placement libre assis/debout (assis non garanti).Tout public

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

English :

CARLO PODDIGHE (Part 1)

Carlo Poddighe is more than a multi-instrumentalist singer: he’s an Alien. A musician for over 20 years, he launched his one-man band project SuperEgo in 2021. Carlo Poddighe composes his own songs and rearranges incredible versions of hits of all styles with extraordinary dexterity. From the Beastie Boys to Pink Floyd, Stevie Wonder and Led Zeppelin, he has something for everyone.

THE SILENCERS

In the early ’80s, four young people from Glasgow moved to London to form what they called a real band. A band that would write personal, emotional songs with the aim of touching people. The Silencers were born, and now they’re back with a tenth album: Silent Highway. With these 12 tracks, meticulously crafted by Jimme O’Neill (Silencers) and Baptiste Brondy (Delgrès), the band return to the sound of their 1st albums. It’s a delight. The recipe remains unchanged. Meticulously crafted songs, exhilarating melodies and sensitive lyrics.

Free seating, seated/standing (seating not guaranteed).

