THE SILVER LININGS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne
vendredi 16 octobre 2026 · Les marins d'eau douce · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
THE SILVER LININGS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE
Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16 23:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Une identité musicale naviguant à travers des morceaux peu connus de Blues, Soul, Rhythm & Blues, interprétés dans une bonne humeur et une passion communicative.
* The Silver Linings est la rencontre de 5 musiciens de la région toulousaine qui soignent leur identité musicale en naviguant à travers des morceaux peu connus aux influences Blues, Soul, Rhythm & Blues voire Funky, interprétés dans une bonne humeur et une passion communicative.
* Un seul mot d’ordre du groove !!
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Vendredi 16 octobre 2026
⏱️ 21H00
10€ ( avec une conso )
Les Marins d’Eau Douce Ramonville
☎️ 05 61 73 16 15
Réservations fortement recommandées pour manger ( cuisine ouverte de 18h30 à 20h45 )
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Les Marins d’eau douce 6 rue Hermès (en haut de l’allée) Parc technologique du canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Midi-Pyrénées
Parking Salle des Fêtes Métro ligne B Terminus Ramonville Bus ligne 111 / Arrêt Joliot Curie à pieds par le canal = 15 mn du métro
Proche BIKINI.
Ouverture à partir de 17h30. 10 .
Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15
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English :
A musical identity that weaves its way through lesser-known songs from the blues, soul, and rhythm & blues genres, performed with good humor and infectious passion.
L’événement THE SILVER LININGS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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