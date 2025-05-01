The Simon & Garfunkel Story Gare du Midi Biarritz

The Simon & Garfunkel Story

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Après des performances SOLD-OUT à Paris en mars 2024, le spectacle évènement THE SIMON AND GARFUNKEL STORY annonce leur toute première tournée en France.

Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Sound Of Silence, Homeward Bound sont quelques-uns des tubes incontournables et intemporels qui seront interprétés lors du spectacle hommage au duo pop-folk le plus connu de tous les temps !

Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique folk, et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération. Interprété par des acteurs musiciens du West End, THE SIMON AND GARFUNKEL STORY est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : The Simon & Garfunkel Story

German : The Simon & Garfunkel Story

Italiano :

Espanol : The Simon & Garfunkel Story

L’événement The Simon & Garfunkel Story Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz