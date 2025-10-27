The Simon & Garfunkel Story Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 20:00 –

Gratuit : non 50 € à 75 € 50 € à 75 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/simon-garfunkel-story.html Tout public

Spectacle musicale Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique folk et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération. Interprété par des acteurs musiciens du West End, « The Simon & Garfunkel Story » est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète ! Leur performance, qui mêle live et projections d’images, promet de ramener le public à l’époque groovy des années 1960. « The Simon & Garfunkel Story » raconte l’histoire de Paul Simon et d’Art Garfunkel depuis leur début de carrière en tant que duo rock’n’roll, « Tom and Jerry », jusqu’à leur succès et dramatique rupture, se terminant par une superbe version du concert de Central Park en 1981. Avec James William Pattison (Paul Simon) et Charles Blyth (Art Garfunkel) Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/simon-garfunkel-story.html