THE SIMON & GARFUNKEL STORY – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

THE SIMON & GARFUNKEL STORY – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer mercredi 29 avril 2026.

THE SIMON & GARFUNKEL STORY Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

STAGE MAGIC EN ACCORD AVEC LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : THE SIMON & GARFUNKEL STORYSTAGE MAGIC EN ACCORD AVEC LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : THE SIMON & GARFUNKEL STORY Le phénomène international THE SIMON AND GARFUNKEL STORY en tournée pour la première fois dans toute la France au printemps 2025 ! Après des performances SOLD-OUT à Paris en mars 2024, le spectacle évènement THE SIMON AND GARFUNKEL STORY annonce leur toute première tournée en la France et leur retour à Paris avec une date exceptionnelle à la Salle Pleyel au printemps 2025. Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Sound Of Silence, Homeward Bound sont quelques-uns des tubes incontournables et intemporels qui seront interprétés lors du spectacle hommage au duo pop-folk le plus connu de tous les temps ! Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique folk, et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération. Interprété par des acteurs musiciens du West End, THE SIMON AND GARFUNKEL STORY est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète ! Leur performance, qui mêle live et projections d’images, promet de ramener le public à l’époque groovy des années 1960. THE SIMON AND GARFUNKEL STORY raconte l’histoire de Paul Simon et d’Art Garfunkel depuis leur début de carrière en tant que duo Rock n Roll « Tom and Jerry », jusqu’à leur succès et dramatique rupture, se terminant par une superbe version du concert de Central Park en 1981.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62