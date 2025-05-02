THE SIMON & GARFUNKEL STORY – SUMMUM Grenoble

THE SIMON & GARFUNKEL STORY Début : 2026-04-26 à 18:00. Tarif : – euros.

Le phénomène internationalTHE SIMON & GARFUNKEL STORY En tournée dans toute la France en 2026 et en concert à Paris, Salle Pleyel !Après des performances sold-out à Paris en mars 2024, en avril 2025 et une première tournée française triomphale au printemps 2025, le spectacle évènement THE SIMON & GARFUNKEL STORY annonce une nouvelle tournée en France et un retour à Paris, Salle Pleyel en avril 2026. Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Sound Of Silence, Homeward Bound sont quelques-uns des tubes incontournables et intemporels qui seront interprétés lors du spectacle hommage au duo pop-folk le plus connu de tous les temps ! Face au succès, de nouvelles dates sont annoncées pour 2026 !Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique pop-folk, et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération. Interprété par des acteurs musiciens du West End, THE SIMON & GARFUNKEL STORY est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète ! Leur performance, qui mêle live et projections d’images, promet de ramener le public à l’époque groovy des années 1960. THE SIMON & GARFUNKEL STORY raconte l’histoire de Paul Simon et d’Art Garfunkel depuis leur début de carrière en tant que duo rock & roll, Tom & Jerry, jusqu’à leur succès et à leur dramatique rupture, se terminant par une superbe version du concert de Central Park en 1981.

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38