THE SOAP OPERA BERCAIL Saint-Malo

THE SOAP OPERA Samedi 29 novembre, 19h30 BERCAIL Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

The Soap Opera est un groupe de musique pop basé à Rennes. Nous sommes 4, avec une orga très classique : 2 guitares/voix, basse et batterie.

Notre musique est très mélodique, brassant assez large au niveau des styles, nous avons des morceaux très indie 90’s, voire shoegaze, et d’autres lorgnant davantage vers la musique des années 60. La cohérence se faisant dans le soin apporté aux mélodies et à l’écriture musicale.

Certains qualifient notre groupe d’indie, d’autres de jangly, quand d’autres considèrent qu’on fait une sorte de pop champêtre.

Je vous laisse vous faire une idée en écoutant nos chansons, ce sera plus simple !

Nous avons sorti notre deuxième album en 2023 sur le label Howlin’ Banana.

BERCAIL 10 boulevard Chateaubriand, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Pop