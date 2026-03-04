The Sophs en concert, L’Aéronef, Lille

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Il faut savoir battre le fuzz tant qu’il est chaud ! A l’actif du sextet angelin The Sophs, une honnêteté radicale, des pensées nourries à l’intime, flamboyantes et intrusives, et cette capacité à éclater les frontières des genres. À tout moment, The Sophs peuvent s’aventurer dans la pop-punk, embraser le funk ou parler-chanter, leurs yeux plantés droit dans les vôtres.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Rock indé au programme

Eric Daniels